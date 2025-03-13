Глава минфина США пригрозил усилить санкционное давление на Россию
Вашингтон готов усилить санкционное давление на Россию до предельного уровня, заявил глава министерства финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.
На вопрос о планах по введению новых санкций или торговых пошлин против России, чтобы оказать давление на Москву для заключения соглашения по прекращению огня на Украине, Бессент заявил: «Я не собираюсь раскрывать все наши карты в прямом эфире на мировом телевидении».
«Но могу сказать, что во время администрации [экс-президента Джо] Байдена я был очень подавлен уровнем санкций, потому что, на мой взгляд, они выбрали минимальный уровень санкций из-за беспокойства о внутренних ценах на энергоносители, – сказал он. – Так что если взять условную шкалу от нуля до 10, я считаю, что санкции администрации Байдена против России были примерно на уровне трех. Перед уходом они повысили их до шести, и я могу сказать, что мы бы не колеблясь подняли их до 10».
Бессент подчеркнул, что такое давление является частью стратегии президента США Дональда Трампа по созданию условий для успешных мирных переговоров по разрешению украинского конфликта.
«Он готов оказать максимальное давление на обе стороны», – заявил глава американского минфина.
Трамп 7 марта заявил на своей странице в Truth Social, что всерьез рассматривает возможность усиления санкций против России. «Исходя из того, что Россия прямо сейчас «избивает» Украину на поле боя, я настоятельно рассматриваю масштабные санкции в банковском секторе и пошлины в отношении России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня и окончательное соглашение о мире», – написал Трамп.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. Стороны опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию. Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы.