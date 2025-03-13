Глава минфина США пригрозил усилить санкционное давление на Россию

«Но могу сказать, что во время администрации [экс-президента Джо] Байдена я был очень подавлен уровнем санкций, потому что, на мой взгляд, они выбрали минимальный уровень санкций из-за беспокойства о внутренних ценах на энергоносители, – сказал он. – Так что если взять условную шкалу от нуля до 10, я считаю, что санкции администрации Байдена против России были примерно на уровне трех. Перед уходом они повысили их до шести, и я могу сказать, что мы бы не колеблясь подняли их до 10».