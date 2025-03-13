В ООН приветствуют потенциальное прекращение огня на Украине

13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру, при обсуждении такого соглашения должны учитываться все нюансы. В этот же день в российскую столицу прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который намерен провести переговоры с российскими представителями и, в частности, с Путиным.