В ООН приветствуют потенциальное прекращение огня на Украине
В Организации Объединенных Наций (ООН) будут приветствовать любое соглашение о прекращении огня на Украине, если такой документ будет подписан, заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Мы надеемся, что оно [мирное соглашение] материализуется и проложит путь к справедливому и долгосрочному миру», – сказал Дюжаррик (цитата по ТАСС).
С инициативой организовать 30-дневное перемирие выступили США 11 марта. Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию. Американская сторона взяла на себя обязательство довести это предложение до Москвы.
13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру, при обсуждении такого соглашения должны учитываться все нюансы. В этот же день в российскую столицу прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который намерен провести переговоры с российскими представителями и, в частности, с Путиным.