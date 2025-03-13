Ермак: Украина не пойдет на замораживание конфликта с Россией
Украинская сторона не пойдет на замораживание конфликта с Россией, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.
Ермак отметил, что партнеры Украины в США также не поддерживают такой сценарий. Кроме того, политик заявил о желании Украины вовлечь Европейский союз (ЕС) в мирный процесс.
«Мы против «Минска-3», – написал Ермак.
После переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта Вашингтон и Киев опубликовали совместное заявление, где говорится о согласии Украины прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления по взаимному согласию.
13 марта президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру.