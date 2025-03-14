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Захарова ответила на слова советника Зеленского о положении России

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «белибердой» слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о положении России относительно сделки с США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Речь идет о словах Подоляка о том, что на данный момент Россия находится в состоянии, когда нужно либо продолжать «агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем», либо выполнить хоть какую-то часть сделки с США.

Захарова процитировала эти слова и сопроводила их фрагментом из фильма «Банды Нью-Йорка», где один из героев говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь».

«Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», – заключила дипломат.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. 

На пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Российский лидер также указал на наличие вопросов по деталям перемирия. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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