Захарова ответила на слова советника Зеленского о положении России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «белибердой» слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка о положении России относительно сделки с США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Речь идет о словах Подоляка о том, что на данный момент Россия находится в состоянии, когда нужно либо продолжать «агрессивно атаковать те правила, по которым мы живем», либо выполнить хоть какую-то часть сделки с США.
Захарова процитировала эти слова и сопроводила их фрагментом из фильма «Банды Нью-Йорка», где один из героев говорит: «Да что ты, черт побери, такое несешь».
«Гнилое лицемерие и махровый национализм в действии», – заключила дипломат.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией.
На пресс-конференции по итогам переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко 13 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва согласна с предложением остановить боевые действия на Украине, но прекращение огня должно привести к долгосрочному миру. Российский лидер также указал на наличие вопросов по деталям перемирия.