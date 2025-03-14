Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии
Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора политики обсудили актуальные вопросы взаимодействия стран в рамках ОПЕК+. Была акцентирована приверженность России и Саудовской Аравии к соблюдению взятых на себя обязательств в рамках членства в организации, а также подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка.
На фоне проведенных в Саудовской Аравии международных контактов с участием России, США и Украины, наследный принц подчеркнул значимость разрешения украинского конфликта и заявил о своей готовности продолжать содействовать нормализации отношений между Россией и США.
Путин, в свою очередь, высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и выразил благодарность, в частности, за создание условий, способствующих проведению переговоров между российской и американской делегациями, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде.
В ходе разговора Путин также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, а также передал добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.
Обе стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Было подтверждено намерение его дальнейшего развития в дружественном и конструктивном ключе.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США по поводу возобновления двусторонних отношений. В рамках встречи также обсуждался конфликт на Украине. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.
11 марта в саудовской Джидде состоялась встреча представителей Украины и США. Американскую делегацию возглавил госсекретарь США Марко Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В результате стороны опубликовали совместное заявление, согласно которому представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией.