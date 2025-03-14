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Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем и председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора политики обсудили актуальные вопросы взаимодействия стран в рамках ОПЕК+. Была акцентирована приверженность России и Саудовской Аравии к соблюдению взятых на себя обязательств в рамках членства в организации, а также подчеркнута значимость этого уникального формата для обеспечения стабильности глобального нефтяного рынка.

На фоне проведенных в Саудовской Аравии международных контактов с участием России, США и Украины, наследный принц подчеркнул значимость разрешения украинского конфликта и заявил о своей готовности продолжать содействовать нормализации отношений между Россией и США.

Путин, в свою очередь, высоко оценил посреднические усилия Саудовской Аравии и выразил благодарность, в частности, за создание условий, способствующих проведению переговоров между российской и американской делегациями, которые состоялись 18 февраля в Эр-Рияде.

В ходе разговора Путин также поздравил руководство и народ Саудовской Аравии со священным для мусульман месяцем Рамадан, а также передал добрые пожелания королю Сальману Бен Абдель-Азизу Аль Сауду.

Обе стороны подчеркнули высокий уровень сотрудничества между Россией и Саудовской Аравией. Было подтверждено намерение его дальнейшего развития в дружественном и конструктивном ключе.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США по поводу возобновления двусторонних отношений. В рамках встречи также обсуждался конфликт на Украине. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.

11 марта в саудовской Джидде состоялась встреча представителей Украины и США. Американскую делегацию возглавил госсекретарь США Марко Рубио, а украинскую – глава офиса президента Андрей Ермак. В результате стороны опубликовали совместное заявление, согласно которому представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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