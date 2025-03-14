Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между Россией и США по поводу возобновления двусторонних отношений. В рамках встречи также обсуждался конфликт на Украине. Российскую сторону представляли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа, с небольшим перерывом.