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Песков оценил осторожный оптимизм США по Украине

Ведомости

Безусловно есть основания для осторожного оптимизма по поводу возможного урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца в интервью Fox News.

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы», – заявил Песков, добавив, что президент солидаризирован с позицией господина Трампа».

14 марта Уолтц в интервью заявил, что Вашингтон «осторожно оптимистичен» в вопросе урегулирования конфликта на Украине.

По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который посетил Москву с визитом, «привезет для оценки» сведения о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер Дональд Трамп принял решение о следующих шагах.

Как рассказал Песков, в ходе встречи с Путиным 13 марта Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Через Уиткоффа Путин также передал президенту США Дональду Трампу дополнительные сигналы, рассказали в Кремле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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