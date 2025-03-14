Песков оценил осторожный оптимизм США по Украине
Безусловно есть основания для осторожного оптимизма по поводу возможного урегулирования украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника президента США по нацбезопасности Майка Уолтца в интервью Fox News.
«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы», – заявил Песков, добавив, что президент солидаризирован с позицией господина Трампа».
14 марта Уолтц в интервью заявил, что Вашингтон «осторожно оптимистичен» в вопросе урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, который посетил Москву с визитом, «привезет для оценки» сведения о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер Дональд Трамп принял решение о следующих шагах.
Как рассказал Песков, в ходе встречи с Путиным 13 марта Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии. Через Уиткоффа Путин также передал президенту США Дональду Трампу дополнительные сигналы, рассказали в Кремле.