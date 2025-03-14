Песков оценил осторожный оптимизм США по Украине

«Вы слышали вчера очень важное заявление президента Владимира Путина. Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответы», – заявил Песков, добавив, что президент солидаризирован с позицией господина Трампа».