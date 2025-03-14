Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» США насчет урегулирования на Украине
Вашингтон «осторожно оптимистичен» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.
«Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм», – сказал Уолтц (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который посетил Москву с визитом, «привезет для оценки» сведения о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер Дональд Трамп принял решение о следующих шагах.
11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых было объявлено о готовности Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления. Вечером 12 марта Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.
В этот же день Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. По словам президента РФ, Москва, безусловно, поддерживает идею перемирия, но остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.