Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» США насчет урегулирования на Украине

В этот же день Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. По словам президента РФ, Москва, безусловно, поддерживает идею перемирия, но остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.