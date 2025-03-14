Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Уолтц заявил об «осторожном оптимизме» США насчет урегулирования на Украине

Ведомости

Вашингтон «осторожно оптимистичен» в вопросе урегулирования конфликта на Украине, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц в интервью Fox News.

«Я не буду объявлять ничего или вести переговоры по телевидению, конечно, не забегая вперед президента, но у нас есть осторожный оптимизм», – сказал Уолтц (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который посетил Москву с визитом, «привезет для оценки» сведения о состоявшихся контактах, чтобы американский лидер Дональд Трамп принял решение о следующих шагах.

11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры делегаций Украины и США, по итогам которых было объявлено о готовности Киева заключить перемирие на 30 дней с возможностью продления. Вечером 12 марта Трамп сообщил, что направил в Россию делегацию для переговоров по Украине.

13 марта помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что встреча российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа должна состояться в этот же день в закрытом режиме. Среди тем для обсуждения сторон Ушаков назвал не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений.

В этот же день Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что может созвониться с Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. По словам президента РФ, Москва, безусловно, поддерживает идею перемирия, но остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных