Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин украинского кризиса
В МИДе РФ выразили признательность Венесуэле за то, что в республике понимают причины и цели спецоперации на Украине. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния», приуроченной к 80-летию установления дипломатических отношений между странами, для издания МИД Венесуэлы Cancilleria.
Лавров заявил, что РФ и Венесуэла не приемлют «гегемонию» Запада, а также плотно взаимодействуют в авангарде движения против проявлений расизма, ксенофобии и неонацизма. Политик отметил сохранение странами исторической памяти и ограждение наследия народов от попыток фальсификации со стороны тех, для кого выгодно исказить факты агрессии и геноцида.
В МИДе высоко ценят проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» в Каракасе, подчеркнул Лавров.
В ходе брифинга 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро 14 марта в честь 80-летия установления дипотношений между странами. Песков сообщил, что предполагается как открытая, так и закрытая часть переговоров.