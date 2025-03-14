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Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин украинского кризиса

Ведомости

В МИДе РФ выразили признательность Венесуэле за то, что в республике понимают причины и цели спецоперации на Украине. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния», приуроченной к 80-летию установления дипломатических отношений между странами, для издания МИД Венесуэлы Cancilleria.

Лавров заявил, что РФ и Венесуэла не приемлют «гегемонию» Запада, а также плотно взаимодействуют в авангарде движения против проявлений расизма, ксенофобии и неонацизма. Политик отметил сохранение странами исторической памяти и ограждение наследия народов от попыток фальсификации со стороны тех, для кого выгодно исказить факты агрессии и геноцида. 

В МИДе высоко ценят проведение ежегодной акции «Бессмертный полк» в Каракасе, подчеркнул Лавров.

В ходе брифинга 14 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин проведет переговоры с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро 14 марта в честь 80-летия установления дипотношений между странами. Песков сообщил, что предполагается как открытая, так и закрытая часть переговоров. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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