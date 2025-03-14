Лавров выразил признательность Венесуэле за понимание причин украинского кризиса

В МИДе РФ выразили признательность Венесуэле за то, что в республике понимают причины и цели спецоперации на Украине. Об этом написал министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье «Россия и Венесуэла: дружба и партнерство сквозь годы и расстояния», приуроченной к 80-летию установления дипломатических отношений между странами, для издания МИД Венесуэлы Cancilleria.