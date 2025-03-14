G7 пригрозила России санкциями в случае отказа от прекращении огня с Украиной
Страны «Большой семерки» (G7) заявили о том, что если Россия откажется от прекращения огня с Украиной, ей грозят новые санкции от стран объединения. Об пишет Reuters со ссылкой на проект заявления G7.
«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью его соблюдая», – говорится в заявлении стран G7, куда входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США. При этом проект нуждается в одобрении министров этих стран.
Дипломаты стран G7 подчеркнули, что любое прекращение огня должно соблюдаться, и подчеркнули, что для этого необходимы соответствующие механизмы обеспечения безопасности.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между американской и украинской делегациями. По итогам встречи представители Киева дали предварительное согласие на 30-дневное прекращение огня в рамках конфликта с Россией. Вашингтон взял на себя обязательство довести это предложение до Москвы. США также согласились возобновить передачу Украине разведданных и «помочь в сфере безопасности».
13 марта президент России Владимир Путин согласился с предложением США остановить боевые действия на месяц, но указал на наличие нюансов. Он задал вопросы, как поступать с находящимися в Курской области военнослужащими ВСУ, кто будет контролировать режим прекращения огня. Путин также отметил, что остановка боев должна привести к долгосрочному миру.
14 марта стало известно, что администрация президента США Дональда Трампа устанавливает дополнительные санкции против нефтяного, газового и банковского секторов России. Об этом сообщал CBS News со ссылкой на четыре источника. Перед этим США отказались от продления генеральной лицензии 8L, разрешающей зарубежным компаниям оплачивать российские энергоресурсы через подсанкционные банки, ее действие завершилось 12 марта.