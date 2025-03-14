Эстония ввела санкции против исключенных из списка ЕС россиян
Эстония ввела санкции против министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, владельца «Акрона» Вячеслава Кантора и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой после их исключения из санкционного списка Европейского союза (ЕС), сообщил глава МИДа страны Маргус Цахкна, передает телерадиокомпания ERR.
Цахкна заявил, что Венгрия систематически действует против интересов ЕС. Глава МИДа считает, что странам Евросоюза необходимо принять конкретные меры и приостановить право голоса Венгрии.
Для этого политики могут обратиться к ст. 7 договора о ЕС, которая предусматривает возможность приостановки прав государства в случае серьезного и систематического нарушения принципов союза.
14 марта послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ еще на шесть месяцев, исключив из санкционного списка четверых россиян, в том числе Дегтярева, Кантора и Исмаилову. Такое решение было принято в связи с заявлением Венгрии о ее намерении заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан РФ, если из списка не будут исключены данные лица.