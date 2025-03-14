Эстония ввела санкции против исключенных из списка ЕС россиян

14 марта послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ еще на шесть месяцев, исключив из санкционного списка четверых россиян, в том числе Дегтярева, Кантора и Исмаилову. Такое решение было принято в связи с заявлением Венгрии о ее намерении заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан РФ, если из списка не будут исключены данные лица.