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Эстония ввела санкции против исключенных из списка ЕС россиян

Ведомости

Эстония ввела санкции против министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, владельца «Акрона» Вячеслава Кантора и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой после их исключения из санкционного списка Европейского союза (ЕС), сообщил глава МИДа страны Маргус Цахкна, передает телерадиокомпания ERR.

Цахкна заявил, что Венгрия систематически действует против интересов ЕС. Глава МИДа считает, что странам Евросоюза необходимо принять конкретные меры и приостановить право голоса Венгрии.

Для этого политики могут обратиться к ст. 7 договора о ЕС, которая предусматривает возможность приостановки прав государства в случае серьезного и систематического нарушения принципов союза.

14 марта послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ еще на шесть месяцев, исключив из санкционного списка четверых россиян, в том числе Дегтярева, Кантора и Исмаилову. Такое решение было принято в связи с заявлением Венгрии о ее намерении заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан РФ, если из списка не будут исключены данные лица.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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