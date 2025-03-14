FT: Евросоюз снял санкции с четырех россиян

Также санкции отменены в отношении троих умерших граждан России. Фридман остался под санкциями, несмотря на поддержку Венгрии и Люксембурга. В апреле 2024 г. суд ЕС признал недействительными рестрикции, действовавшие с 2022 по 2023 г., но затем Совет ЕС обновил основания для санкций, включив Фридмана в список как «крупного предпринимателя, работающего в секторах экономики, приносящих значительные доходы российскому правительству».