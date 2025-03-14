FT: Евросоюз снял санкции с четырех россиян
Послы Евросоюза согласовали продление санкций против РФ еще на шесть месяцев, исключив из списка лиц четверых россиян, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на список. Сооснователя «Альфа-групп» Михила Фридмана, за исключение которого выступала Венгрия, из списка не убрали.
По данным Reuters и Euronews, санкции сняты с министра спорта РФ Михаила Дегтярева, владельца «Акрона» Вячеслава Кантора и сестры Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой. Кроме того, из списка исключили бывшего главу «Еврохима» Владимира Рашевского, но не по просьбе Венгрии, а из-за недостаточных оснований для продления ограничений.
Также санкции отменены в отношении троих умерших граждан России. Фридман остался под санкциями, несмотря на поддержку Венгрии и Люксембурга. В апреле 2024 г. суд ЕС признал недействительными рестрикции, действовавшие с 2022 по 2023 г., но затем Совет ЕС обновил основания для санкций, включив Фридмана в список как «крупного предпринимателя, работающего в секторах экономики, приносящих значительные доходы российскому правительству».
13 марта FT сообщила, что Венгрия намерена заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан России, если Евросоюз не исключит из списка Фридмана. Санкции против этих россиян истекают 15 марта, для их продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС.