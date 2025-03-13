FT: Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС
Венгрия намерена заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан России, если Евросоюз не исключит из списка сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четырех европейских чиновников.
Санкции против этих россиян истекают 15 марта, и для их продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Представитель Венгрии в ЕС потребовал исключить Фридмана, чтобы Будапешт согласился на продление санкций в отношении остальных, рассказали источники FT.
Ранее Венгрия требовала исключить из санкционного списка восемь человек, включая бизнесмена Алишера Усманова, его сестру Гульбахор Исмаилову, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, акционера «Акрона» Вячеслава Моше Кантора, министра спорта Михаила Дегтярева и главу группы «Альянс» Мусу Бажаева. Однако позднее Будапешт сократил список требований.
В 2024 г. Европейский суд признал ошибочным включение Фридмана и его партнера по Альфа-банку Петра Авена в санкционные списки 2022 г. Тем не менее в 2023 г. они попали под новые санкции, которые продолжают действовать. 23 августа 2024 г. Совет ЕС отказал Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.
В двух кратких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. Этот факт Фридман упомянул в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).