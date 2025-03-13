Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

FT: Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС

Ведомости

Венгрия намерена заблокировать резолюцию о продлении санкций против около 2000 граждан России, если Евросоюз не исключит из списка сооснователя Альфа-банка Михаила Фридмана. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на четырех европейских чиновников.

Санкции против этих россиян истекают 15 марта, и для их продления необходимо единогласное одобрение всех 27 стран ЕС. Представитель Венгрии в ЕС потребовал исключить Фридмана, чтобы Будапешт согласился на продление санкций в отношении остальных, рассказали источники FT.

Ранее Венгрия требовала исключить из санкционного списка восемь человек, включая бизнесмена Алишера Усманова, его сестру Гульбахор Исмаилову, владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, акционера «Акрона» Вячеслава Моше Кантора, министра спорта Михаила Дегтярева и главу группы «Альянс» Мусу Бажаева. Однако позднее Будапешт сократил список требований.

В 2024 г. Европейский суд признал ошибочным включение Фридмана и его партнера по Альфа-банку Петра Авена в санкционные списки 2022 г. Тем не менее в 2023 г. они попали под новые санкции, которые продолжают действовать. 23 августа 2024 г. Совет ЕС отказал Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.

В двух кратких письмах, направленных Фридману в июле, представитель госоргана без объяснений сообщил, что совет намерен сохранить все обвинения против бизнесмена. Этот факт Фридман упомянул в запросе на арбитраж с Люксембургом в Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC).

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных