FT: Венгрия потребовала вывести Михаила Фридмана из-под санкций ЕС

В 2024 г. Европейский суд признал ошибочным включение Фридмана и его партнера по Альфа-банку Петра Авена в санкционные списки 2022 г. Тем не менее в 2023 г. они попали под новые санкции, которые продолжают действовать. 23 августа 2024 г. Совет ЕС отказал Фридману в просьбе снять с него все действующие санкции после решения Генерального суда ЕС о частичной отмене ограничений.