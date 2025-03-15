Из освобожденных территорий Курской области с 12 марта эвакуированы 275 человек

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция в Курской области должна была отвлечь российских военных с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.