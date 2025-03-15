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Из освобожденных территорий Курской области с 12 марта эвакуированы 275 человек

Ведомости

С 12 марта из освобожденных российскими войсками населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, в том числе 11 детей. 15 марта из приграничья эвакуированы уже 34 человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

174 жителя находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальные – у родственников.

«Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью! Работа по эвакуации наших жителей продолжается», – заверил Хинштейн.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция в Курской области должна была отвлечь российских военных с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта. 

12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. 14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю был восстановлен контроль над 29 населенными пунктами, в том числе над городом Суджа.

Как выглядит Суджа после освобождения
Российские военные освободили Суджу на юго-западе Курской области, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В результате сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии. Как сейчас выглядит приграничный город – в галерее «Ведомостей».
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Российские военные освободили Суджу на юго-западе Курской области, сообщило 13 марта Минобороны РФ. Утром 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В результате сама Суджа, а также значительная часть населенных пунктов Суджанского района оказались под контролем украинской армии. Как сейчас выглядит приграничный город – в галерее «Ведомостей». / Министерство обороны РФ / РИА Новости

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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