Из освобожденных территорий Курской области с 12 марта эвакуированы 275 человек
С 12 марта из освобожденных российскими войсками населенных пунктов Курской области вывезено 275 человек, в том числе 11 детей. 15 марта из приграничья эвакуированы уже 34 человека, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
174 жителя находятся в пунктах временного размещения (ПВР), остальные – у родственников.
«Все люди обеспечены спальными местами, едой, гуманитарной, медицинской, психологической и юридической помощью! Работа по эвакуации наших жителей продолжается», – заверил Хинштейн.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вторглись в Курскую область 6 августа 2024 г. В регионе был объявлен режим контртеррористической операции и ЧС федерального характера. Власти Украины заявляли, что операция в Курской области должна была отвлечь российских военных с других участков фронта и усилить позиции республики на потенциальных переговорах об урегулировании конфликта.
12 марта начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту страны, что российская армия вернула контроль над 86% территории региона, ранее занятой ВСУ, ее общая площадь превышает 1100 кв. км. 14 марта Минобороны РФ сообщило, что за неделю был восстановлен контроль над 29 населенными пунктами, в том числе над городом Суджа.