Песков заявил о «флюгерообразном» поведении европейских лидеров

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, где Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию, Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз поддерживает предложение о перемирии и объявление о возобновлении военных поставок США. До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что частичное перемирие между Россией и Украиной в воздухе и на море и отказ от ударов по ТЭКу могут позволить Украине и ее союзникам понять, готов ли российский лидер Владимир Путин «начать серьезные переговоры о долгосрочном мире».