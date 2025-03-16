Песков заявил о «флюгерообразном» поведении европейских лидеров
Одобрение европейскими политиками возможного прекращения огня на Украине – это «флюгерообразное» поведение, неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сейчас в Европе «один за другим» говорят о том, что там «рады» мирным инициативам и возможному прекращению огня, указал Зарубин. До этого же, по его словам, западные политики в течение трех лет «требовали войны».
Песков в контексте этой ситуации провел аналогии с флюгерами на крышах в европейских городах. Европейцы с детства видят эти флюгеры, и у них наступает «определенная мимикрия», заявил представитель Кремля.
«Поэтому флюгерообразное поведение – это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента. Думаю, это связано именно с этим», – сказал он.
11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, где Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию, Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз поддерживает предложение о перемирии и объявление о возобновлении военных поставок США. До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что частичное перемирие между Россией и Украиной в воздухе и на море и отказ от ударов по ТЭКу могут позволить Украине и ее союзникам понять, готов ли российский лидер Владимир Путин «начать серьезные переговоры о долгосрочном мире».