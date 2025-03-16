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Песков заявил о «флюгерообразном» поведении европейских лидеров

Ведомости

Одобрение европейскими политиками возможного прекращения огня на Украине – это «флюгерообразное» поведение, неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента, заявил журналисту Павлу Зарубину пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Сейчас в Европе «один за другим» говорят о том, что там «рады» мирным инициативам и возможному прекращению огня, указал Зарубин. До этого же, по его словам, западные политики в течение трех лет «требовали войны».

Песков в контексте этой ситуации провел аналогии с флюгерами на крышах в европейских городах. Европейцы с детства видят эти флюгеры, и у них наступает «определенная мимикрия», заявил представитель Кремля. 

«Поэтому флюгерообразное поведение – это, к сожалению, такая неотъемлемая часть поведения европейского политического истеблишмента. Думаю, это связано именно с этим», – сказал он.

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями США и Украины. По итогам встречи было опубликовано совместное заявление, где Украина согласилась на немедленное 30-дневное прекращение огня с возможностью продления по взаимному согласию, Вашингтон обязался довести это предложение до Москвы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что Евросоюз поддерживает предложение о перемирии и объявление о возобновлении военных поставок США. До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что частичное перемирие между Россией и Украиной в воздухе и на море и отказ от ударов по ТЭКу могут позволить Украине и ее союзникам понять, готов ли российский лидер Владимир Путин «начать серьезные переговоры о долгосрочном мире».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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