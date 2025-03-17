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Симоньян ответила на планы отправить миротворцев на Украину

Ведомости

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на планы западных стран отправить миротворцев на Украину цитатой из стихотворения «Клеветникам России» поэта Александра Пушкина. Процитировала поэта журналистка в эфире телеканала «Россия 1».

«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", – сказала она (цитата по “РИА Новости”).

Одной из первых стран, заявившей о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, стала Франция. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. 15 марта этого года в интервью Parisien он заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России. 

В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, а Москву об этом никто не спрашивал. По его мнению, стремление европейских лидеров ввести миротворцев на Украину и после этого обсуждать принципы урегулирования конфликта нацелено на дальнейшее разогревание конфликта.

24 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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