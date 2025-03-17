Симоньян ответила на планы отправить миротворцев на Украину
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян ответила на планы западных стран отправить миротворцев на Украину цитатой из стихотворения «Клеветникам России» поэта Александра Пушкина. Процитировала поэта журналистка в эфире телеканала «Россия 1».
«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", – сказала она (цитата по “РИА Новости”).
Одной из первых стран, заявившей о возможности отправки войск на Украину после завершения боевых действий, стала Франция. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон в феврале 2024 г. 15 марта этого года в интервью Parisien он заявил, что европейские страны могут направить миротворцев и инструкторов на Украину без согласия России.
В феврале министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не рассматривает никаких вариантов размещения европейских миротворцев на Украине, а Москву об этом никто не спрашивал. По его мнению, стремление европейских лидеров ввести миротворцев на Украину и после этого обсуждать принципы урегулирования конфликта нацелено на дальнейшее разогревание конфликта.
24 февраля президент США Дональд Трамп говорил, что на Украине могут быть размещены европейские войска в качестве миротворцев, чтобы следить за выполнением мирного соглашения после его заключения.