Симоньян ответила на планы отправить миротворцев на Украину

«Что нам в этой ситуации остается сказать? Нам в итоге остается процитировать нашего великого Пушкина. "Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов", – сказала она (цитата по “РИА Новости”).