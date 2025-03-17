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CBS: США рассматривают Сирию, Судан и Сомали для переселения жителей Газы

Ведомости

США и Израиль рассматривают Судан, Сомали и Сирию как потенциальные страны для переселения жителей сектора Газы, сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В материале указано, что администрация президента США Дональда Трампа и Израиль «обратились к правительствам Судана и Сомали, а также заинтересовались Сирией как потенциальными местами для переселения палестинцев из Газы». Вариант переселения жителей Газы в другую страну является один из нескольких, рассматриваемых командой Трампа в рамках цели по прекращению конфликта Израиля с группировкой «Хамас» и по восстановлению палестинского анклава.

По словам двух дипломатических источников CBS News, представители Израиля и США связались с Суданом и Сомали. По данным CBS, высокопоставленные представители «крайне правого» правительства Израиля уже призывали палестинцев мигрировать из анклава. Со ссылкой на собеседника, знакомого с политикой администрации Трампа на Ближнем Востоке, телеканал сообщил, что США пытались наладить контакт с новым временным правительством Сирии через посредника. Еще один источник сообщил CBS News, что к властям Сирии обращались, но вопрос получения ответа остался неясным.

Высокопоставленный чиновник из Сирии при этом заявил, что его правительство не получало предложений о переселении жителей Газы от Израиля или США. Посол Сомали в США Дахир Хассан также заявил, что ни администрация США, ни израильские власти не обращались к правительству страны насчет возможного переселения палестинцев. Правительство Судана не ответило на запрос о комментарии.

5 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что хочет, чтобы США предоставили долгосрочное управление сектором Газа с последующим превращением анклава в «Ривьеру Ближнего Востока». 11 февраля американский лидер на встрече с королем Иордании Абдаллой II сказал, что США будут владеть анклавом, хотя Вашингтон не намерен покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков. Трамп говорил, что в итоге экономическое развитие в Газе будет «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах». По его словам, там возведут «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое».

4 марта Reuters со ссылкой на свои источники сообщил о призыве Египта принять его план по восстановлению сектора Газа, который позволит избежать переселения живущих там палестинцев. Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси отметил, что его страна работала совместно с палестинцами над созданием административного комитета, который будет отвечать за поставки гуманитарной помощи и управление анклавом в течение периода времени, необходимого для подготовки к возвращению Палестинской администрации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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