CBS: США рассматривают Сирию, Судан и Сомали для переселения жителей Газы

5 февраля Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху заявил, что хочет, чтобы США предоставили долгосрочное управление сектором Газа с последующим превращением анклава в «Ривьеру Ближнего Востока». 11 февраля американский лидер на встрече с королем Иордании Абдаллой II сказал, что США будут владеть анклавом, хотя Вашингтон не намерен покупать сектор Газа на деньги американских налогоплательщиков. Трамп говорил, что в итоге экономическое развитие в Газе будет «в очень крупных масштабах, возможно, даже в крупнейших масштабах». По его словам, там возведут «много хороших объектов, включая отели, офисные здания, жилые дома и многое другое».