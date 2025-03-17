В национальном центре «Россия» обсудят внедрение ИИ в социальную архитектуру

На конференции соберутся действующие политконсультанты, которые поделятся практическим опытом внедрения нейросетей в политические и социальные процессы. Также участникам будут представлены разработчики IT-решений, которые расскажут о перспективах использования отечественных нейросетей. В числе приглашенных спикеров – политолог Глеб Кузнецов и управляющий директор Фонда общественного мнения, член попечительского совета фонда Future Research Лариса Паутова, а также другие представители профессионального сообщества.