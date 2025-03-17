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В национальном центре «Россия» обсудят внедрение ИИ в социальную архитектуру

Ведомости

4 апреля в национальном центре «Россия» состоится конференция, посвященная искусственному интеллекту (ИИ) в сфере социальной архитектуры и политическом консалтинге. Об этом сообщили в Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

Организатором конференции выступит РАПК при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Информационным партнером мероприятия выступают «Ведомости».

На конференции соберутся действующие политконсультанты, которые поделятся практическим опытом внедрения нейросетей в политические и социальные процессы. Также участникам будут представлены разработчики IT-решений, которые расскажут о перспективах использования отечественных нейросетей. В числе приглашенных спикеров – политолог Глеб Кузнецов и управляющий директор Фонда общественного мнения, член попечительского совета фонда Future Research Лариса Паутова, а также другие представители профессионального сообщества.

Freepik

Среди ключевых мероприятий конференции будет дискуссия на тему «Возможности влияния отечественных нейросетей и ИИ на процессы социальной архитектуры», модератором которой будет редактор отдела технологий «Ведомостей» Екатерина Кинякина. Эксперты обсудят, как можно применять новые технологии для формирования будущего. Участниками выступят управляющий партнер компании «Амбердата» Константин Леонович, руководитель департамента ИИ агентства «Социальные сети» Николай Деревцов, учредитель PolitProject и член РАПК Сергей Мощенков, а также политтехнолог и член правления РАПК Александр Назаров.

Российские компании смогут сэкономить более 4 трлн руб. в год благодаря ИИ без учета затрат на его внедрение, выяснили бизнес-аналитики «Инфомаксимума». Решения на базе ИИ могут выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников, писали «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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