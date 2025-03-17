В национальном центре «Россия» обсудят внедрение ИИ в социальную архитектуру
4 апреля в национальном центре «Россия» состоится конференция, посвященная искусственному интеллекту (ИИ) в сфере социальной архитектуры и политическом консалтинге. Об этом сообщили в Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).
Организатором конференции выступит РАПК при поддержке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Информационным партнером мероприятия выступают «Ведомости».
На конференции соберутся действующие политконсультанты, которые поделятся практическим опытом внедрения нейросетей в политические и социальные процессы. Также участникам будут представлены разработчики IT-решений, которые расскажут о перспективах использования отечественных нейросетей. В числе приглашенных спикеров – политолог Глеб Кузнецов и управляющий директор Фонда общественного мнения, член попечительского совета фонда Future Research Лариса Паутова, а также другие представители профессионального сообщества.
Среди ключевых мероприятий конференции будет дискуссия на тему «Возможности влияния отечественных нейросетей и ИИ на процессы социальной архитектуры», модератором которой будет редактор отдела технологий «Ведомостей» Екатерина Кинякина. Эксперты обсудят, как можно применять новые технологии для формирования будущего. Участниками выступят управляющий партнер компании «Амбердата» Константин Леонович, руководитель департамента ИИ агентства «Социальные сети» Николай Деревцов, учредитель PolitProject и член РАПК Сергей Мощенков, а также политтехнолог и член правления РАПК Александр Назаров.
Российские компании смогут сэкономить более 4 трлн руб. в год благодаря ИИ без учета затрат на его внедрение, выяснили бизнес-аналитики «Инфомаксимума». Решения на базе ИИ могут выполнять около 34% рутинных задач одной трети офисных сотрудников, писали «Ведомости».