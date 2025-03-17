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Al Masirah: США нанесли удары по провинции Ходейда в Йемене

Ведомости

Военные США атаковали провинцию Ходейда, которая находится в Йемене под контролем шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщает телеканал Al Masirah.

По информации телеканала, США нанесли удар по району Эль-Ардж, который расположен на берегу Красного моря недалеко от административного центра провинции.

Как сообщает телеканал Al Hadath, целью атаки со стороны США стали стали пункты дислокации хуситов.

15 марта президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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