Al Masirah: США нанесли удары по провинции Ходейда в Йемене

15 марта президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.