Al Masirah: США нанесли удары по провинции Ходейда в Йемене
Военные США атаковали провинцию Ходейда, которая находится в Йемене под контролем шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы), сообщает телеканал Al Masirah.
По информации телеканала, США нанесли удар по району Эль-Ардж, который расположен на берегу Красного моря недалеко от административного центра провинции.
15 марта президент США Дональд Трамп написал в своем аккаунте в соцсети Truth Social о начале масштабной военной операции против хуситов в Йемене. В своем заявлении он отметил, что вооруженные силы США начали наносить удары по базам, лидерам и системам противоракетной обороны группировки, чтобы защитить американские и союзные суда, а также восстановить свободу судоходства в Красном море.