В ООН назвали удары по Газе «бессовестными»

Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». В канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка «неоднократно отказывалась освободить наших похищенных», а также и «отклонила все предложения», полученные от посредников. Власти объявили, что Тель-Авив теперь будет действовать с «нарастающей военной силой».