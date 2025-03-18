В ООН назвали удары по Газе «бессовестными»
Координатор ООН по гуманитарным вопросам на палестинской территории Муханнад Хади назвал израильские удары по сектору Газа «бессовестными», передает Reuters со ссылкой на заявление Хади.
«С раннего утра по сектору Газа прокатилась волна авиаударов. Это бессовестно. Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня», – следует из сообщения.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по Газе в ночь на 18 марта. По данным минздрава Газы (подконтролен палестинскому «Хамасу») на утро 18 марта, при ударах погибли 326 человек. AFP со ссылкой на источники сообщило, что в результате атаки могли погибнуть премьер правительства палестинской группировки «Хамас» Иссам ад-Даалис и глава МВД в Газе Махмуд Абу Ватфа.
Израильские власти назвали поводом к ударам нарушения соглашения о передаче заложников со стороны «Хамаса». В канцелярии премьер-министра Беньямина Нетаньяху обвинили «Хамас» в том, что группировка «неоднократно отказывалась освободить наших похищенных», а также и «отклонила все предложения», полученные от посредников. Власти объявили, что Тель-Авив теперь будет действовать с «нарастающей военной силой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга 18 марта заявил, что Москва обеспокоена обострением ситуации в секторе Газа, а также большим количеством жертв среди гражданского населения в результате атак со стороны Израиля.