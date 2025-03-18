Песков: Россия пока не выбрала главного переговорщика с США

6 марта спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон уведомил Москву о том, кто будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с американской стороны, позже также об этом будет проинформирован Киев. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного.