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Песков: Россия пока не выбрала главного переговорщика с США

Ведомости

Москва пока не выбрала главного переговорщика с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нет. Мы проинформируем», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).

6 марта спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон уведомил Москву о том, кто будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с американской стороны, позже также об этом будет проинформирован Киев. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного.

18 марта с 16:00 по 18:00 мск ожидается телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны могут обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, а также 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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