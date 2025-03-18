Песков: Россия пока не выбрала главного переговорщика с США
Москва пока не выбрала главного переговорщика с Вашингтоном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
6 марта спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф сообщил, что Вашингтон уведомил Москву о том, кто будет вести переговоры об урегулировании украинского конфликта с американской стороны, позже также об этом будет проинформирован Киев. Официальный представитель МИДа Мария Захарова говорила, что Россия ожидает назначения представителя США для переговоров по украинскому конфликту, чтобы назначить собственного.
18 марта с 16:00 по 18:00 мск ожидается телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Стороны могут обсудить урегулирование российско-украинского конфликта, а также 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном.