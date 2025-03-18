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В МИДе выразили сожаление в связи с возобновлением ударов по сектору Газа

Ведомости

Москва с глубоким сожалением восприняла возобновление Израилем атак по сектору Газа, говорится в сообщении МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что Россия осуждает любые действия, которые влекут за собой гибель мирных граждан и разрушение инфраструктуры.

МИД также призвал обе стороны конфликта вернуться к переговорам, поскольку это позволит обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа, а также запустить восстановление анклава.

18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями».

В ходе брифинга 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа, а также большим количеством жертв среди гражданского населения в результате атак со стороны Израиля. Песков отметил, что правительство РФ отслеживает ситуацию в регионе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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