В МИДе выразили сожаление в связи с возобновлением ударов по сектору Газа

В ходе брифинга 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа, а также большим количеством жертв среди гражданского населения в результате атак со стороны Израиля. Песков отметил, что правительство РФ отслеживает ситуацию в регионе.