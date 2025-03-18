В МИДе выразили сожаление в связи с возобновлением ударов по сектору Газа
Москва с глубоким сожалением восприняла возобновление Израилем атак по сектору Газа, говорится в сообщении МИД РФ.
В сообщении подчеркивается, что Россия осуждает любые действия, которые влекут за собой гибель мирных граждан и разрушение инфраструктуры.
МИД также призвал обе стороны конфликта вернуться к переговорам, поскольку это позволит обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в секторе Газа, а также запустить восстановление анклава.
18 марта Израиль возобновил удары по объектам палестинской группировки «Хамас» в секторе Газа. В сообщении армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) говорилось, что масштабные удары наносятся «в соответствии с политическими указаниями».
В ходе брифинга 18 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле обеспокоены обострением ситуации в секторе Газа, а также большим количеством жертв среди гражданского населения в результате атак со стороны Израиля. Песков отметил, что правительство РФ отслеживает ситуацию в регионе.