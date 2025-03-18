Захарова заявила о манипуляциях Макрона ядерным оружием
Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря о планах разместить ядерное оружие на границе с Германией в качестве защиты союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Агентство напоминает, что ранее французский президент заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 г.
Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он.
Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».
7 марта представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Франция не имеет права передавать ядерное вооружение, так как это запрещено договором о нераспространении ядерного оружия. «Разместить – да, это возможно», – сказал Ульянов.