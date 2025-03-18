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Захарова заявила о манипуляциях Макрона ядерным оружием

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия, говоря о планах разместить ядерное оружие на границе с Германией в качестве защиты союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что Макрон использует эту тему в агрессивных целях, передают «РИА Новости».

Агентство напоминает, что ранее французский президент заявил, что истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками разместят на авиабазе на границе с ФРГ в 2035 г.

Вечером 5 марта президент Франции выступил с телеобращением к нации. По словам Макрона, Россия стала угрозой для Франции и для Европы. Мир на Украине не может быть построен любой ценой и не может быть капитуляцией Украины, заявил он.

Одним из ключевых пунктов выступления стало объявление Макроном открытия дебатов о защите союзников в Европе с помощью французского ядерного сдерживания. Однако, по его словам, решение о применении ядерного оружия «всегда было и будет в руках президента Франции».

7 марта представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что Франция не имеет права передавать ядерное вооружение, так как это запрещено договором о нераспространении ядерного оружия. «Разместить – да, это возможно», – сказал Ульянов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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