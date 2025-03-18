Зеленский: Европа и Украина должны находиться за столом переговоров
Украина и Европа должны находиться за столом переговоров по завершению конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии. Его слова передает Sky News.
«Европа должна быть за столом переговоров, и все, что касается безопасности Европы, должно решаться совместно с Европой», – сказал он. Как отмечает издание, Зеленский напрямую не упоминает прошедшие переговоры президентов России и США.
Сообщается, что украинский президент прибыл в Финляндию с первой леди Украины Еленой Зеленской для переговоров, посвященных поддержке украинской обороны и инвестициям Хельсинки в производство украинского оружия.
Ранее завершился телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе разговора Путин подчеркнул, что для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
Во время переговоров Путин также поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.
15 марта Трамп назвал неправильную политику Киева в отношении России в качестве одной из причин начала конфликта на Украине. «Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя», – сказал американский лидер.
Американский президент отметил, что даже значительная финансовая помощь от США и обширные поставки военного оборудования не принесли ожидаемых результатов для Украины.