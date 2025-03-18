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Зеленский: Европа и Украина должны находиться за столом переговоров

Ведомости

Украина и Европа должны находиться за столом переговоров по завершению конфликта, заявил президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в Финляндии. Его слова передает Sky News.

«Европа должна быть за столом переговоров, и все, что касается безопасности Европы, должно решаться совместно с Европой», – сказал он. Как отмечает издание, Зеленский напрямую не упоминает прошедшие переговоры президентов России и США.

Сообщается, что украинский президент прибыл в Финляндию с первой леди Украины Еленой Зеленской для переговоров, посвященных поддержке украинской обороны и инвестициям Хельсинки в производство украинского оружия.

Ранее завершился телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. В ходе разговора Путин подчеркнул, что для недопущения эскалации конфликта на Украине и решения его мирным путем необходимо прекратить поставку иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Во время переговоров Путин также поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.

15 марта Трамп назвал неправильную политику Киева в отношении России в качестве одной из причин начала конфликта на Украине. «Прежде всего, не стоит задираться с тем, кто сильно крупнее тебя», – сказал американский лидер.

Американский президент отметил, что даже значительная финансовая помощь от США и обширные поставки военного оборудования не принесли ожидаемых результатов для Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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