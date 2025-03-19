Суд в Лондоне начал рассматривать дело экс-губернатора Севастополя Овсянникова
Экс-губернатор Севастополя и бывший замглавы Минпромторга России Дмитрий Овсянников предстал перед судом в Лондоне за нарушение санкций, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в первый день судебного разбирательства прокуроры заявили, что Овсянников, его жена и брат обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz и оплате обучения своих детей в частной школе, несмотря на санкции. Отмечается, что в 2017 г. в отношении Овсянникова были введены санкции со стороны Евросоюза, а в декабре 2020 г. – со стороны Великобритании. В январе 2023 г., несмотря на санкции, он получил британский паспорт.
ТАСС пишет, что дело Овсянникова начал рассматривать по существу королевский суд лондонского района Сазерк. Ожидается, что слушания под председательством судьи Сары Кокерилл будут проходить нескольких недель до конца апреля. Присяжные вынесут вердикт.
В конце января 2024 г. Овсянников был задержан британской полицией и арестован, писала The Times. По данным издания, ему были предъявлены обвинения по семи пунктам в обходе положений о санкциях и двум – в отмывании денег.
Овсянников занимал должность губернатора Севастополя с сентября 2017 г. (врио – с июля 2016 г.) по июль 2019 г. В Минпромторге он работал в 2015-2016 гг. и после ухода с поста губернатора в 2019-2020 гг. В апреле 2020 г. Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» и сняли с поста замминистра после скандала в Ижевском аэропорту, где он отказался предъявить документы, начал ругаться с использованием нецензурной лексики и в итоге был задержан.