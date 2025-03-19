Суд в Лондоне начал рассматривать дело экс-губернатора Севастополя Овсянникова

По данным агентства, в первый день судебного разбирательства прокуроры заявили, что Овсянников, его жена и брат обвиняются в покупке автомобиля Mercedes Benz и оплате обучения своих детей в частной школе, несмотря на санкции. Отмечается, что в 2017 г. в отношении Овсянникова были введены санкции со стороны Евросоюза, а в декабре 2020 г. – со стороны Великобритании. В январе 2023 г., несмотря на санкции, он получил британский паспорт.