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Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге

Ведомости

Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга, передает «Интерфакс» заявление министра промышленности Дениса Мантурова. Одновременно на портале правовой информации появилось постановление правительства, которым сокращается число заместителей министра промышленности с 11 до 10.

Ранее президиум генсовета «Единой России» исключил Овсянникова из партии. Партия также направила Мантурову и премьеру Михаилу Мишустину обращение, в котором поставило вопрос несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Мантуров заявил, что разделяет позицию «Единой России». «Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», – сказал он.

Заместитель министра промышленности, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 5 апреля отказался проходить через рамки металлодетектора и показать посадочный билет. На просьбы сотрудников аэропорта он ответил нецензурной бранью, передавали источники ТАСС в правоохранительных органах. Полицейские составили на него административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Позднее замминистра заявлял ТАСС, что «все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены».

Постановление о сокращении одиннадцатой ставки заместителя министра промышленности датировано 9 марта. 8 апреля источники РБК утверждали, что решение об уходе Овсянникова из Минпромторга уже принято.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных