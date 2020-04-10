Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге
Замминистра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников не будет участвовать в работе Минпромторга, передает «Интерфакс» заявление министра промышленности Дениса Мантурова. Одновременно на портале правовой информации появилось постановление правительства, которым сокращается число заместителей министра промышленности с 11 до 10.
Ранее президиум генсовета «Единой России» исключил Овсянникова из партии. Партия также направила Мантурову и премьеру Михаилу Мишустину обращение, в котором поставило вопрос несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Мантуров заявил, что разделяет позицию «Единой России». «Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», – сказал он.
Заместитель министра промышленности, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников 5 апреля отказался проходить через рамки металлодетектора и показать посадочный билет. На просьбы сотрудников аэропорта он ответил нецензурной бранью, передавали источники ТАСС в правоохранительных органах. Полицейские составили на него административный протокол по статье «мелкое хулиганство». Позднее замминистра заявлял ТАСС, что «все требования сотрудников авиационной безопасности мною были выполнены».
Постановление о сокращении одиннадцатой ставки заместителя министра промышленности датировано 9 марта. 8 апреля источники РБК утверждали, что решение об уходе Овсянникова из Минпромторга уже принято.