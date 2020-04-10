Мантуров отстранил своего заместителя от работы в Минпромторге

Ранее президиум генсовета «Единой России» исключил Овсянникова из партии. Партия также направила Мантурову и премьеру Михаилу Мишустину обращение, в котором поставило вопрос несоответствии Овсянникова занимаемой должности. Мантуров заявил, что разделяет позицию «Единой России». «Перед нами сейчас стоит много сложных задач, много вызовов, с которыми промышленности и торговле предстоит справиться. Очевидно, что Овсянников в этой работе участвовать уже не будет», – сказал он.