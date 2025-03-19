Дмитриев заявил о первой за три года деэскалации в украинском конфликте
План прекращения ударов по энергетической инфраструктуре сторонами конфликта на Украине – это первая деэскалация за три года. Об этом написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя заявление американского инвестора Дэвида Сакса о достижении соглашения.
18 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского президента Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Об этом сообщили в Кремле по итогу переговоров лидеров России и США.
Беседа между президентами России и США длилась более часа. Путин подтвердил принципиальную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине, выразив готовность к совместной с американской стороной работе над поиском возможных путей решения проблемы.
В релизе на сайте Кремля было отмечено, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическими методами должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.