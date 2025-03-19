Дмитриев заявил о первой за три года деэскалации в украинском конфликте

План прекращения ударов по энергетической инфраструктуре сторонами конфликта на Украине – это первая деэскалация за три года. Об этом написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя заявление американского инвестора Дэвида Сакса о достижении соглашения.