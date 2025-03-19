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Дмитриев заявил о первой за три года деэскалации в украинском конфликте

Ведомости

План прекращения ударов по энергетической инфраструктуре сторонами конфликта на Украине – это первая деэскалация за три года. Об этом написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X, комментируя заявление американского инвестора Дэвида Сакса о достижении соглашения.

18 марта президент РФ Владимир Путин поддержал идею американского президента Дональда Трампа о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным. Об этом сообщили в Кремле по итогу переговоров лидеров России и США.

Беседа между президентами России и США длилась более часа. Путин подтвердил принципиальную позицию в отношении мирного урегулирования конфликта на Украине, выразив готовность к совместной с американской стороной работе над поиском возможных путей решения проблемы.

В релизе на сайте Кремля было отмечено, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическими методами должно стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведданных Киеву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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