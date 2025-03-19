Песков: Россия сохраняет паузу на удары по объектам энергетики Украины
Президент России Владимир Путин не отменял команду прекратить огонь по энергетической инфраструктуре Украины, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Иных команд президента не было», – сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняет ли Россия паузу на удары по объектам энергетики.
Вечером 18 марта Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого Путин согласился отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Соответствующая команда тогда же была дана российским военным.
В заявлении Кремля говорилось, что касательно инициативы о 30-дневном перемирии Путиным были затронуты вопросы контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Президент пообещал сохранить жизни украинским военным в Курской области, если они сдадутся в плен.