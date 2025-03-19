Песков: Россия сохраняет паузу на удары по объектам энергетики Украины

В заявлении Кремля говорилось, что касательно инициативы о 30-дневном перемирии Путиным были затронуты вопросы контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Президент пообещал сохранить жизни украинским военным в Курской области, если они сдадутся в плен.