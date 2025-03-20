WP: Трамп подпишет указ о закрытии минобразования США 20 марта
Президент Дональд Трамп планирует подписать указ о закрытии министерства образования 20 марта, сообщает The Washington Post со ссылкой на Белый дом.
При этом, по словам представителей администрации, для закрытия министерства будет необходимо одобрение конгресса. По данным WP, в информационном бюллетене Белого дома, который будет обнародован 20 марта, сказано, что указ предписывает министру образования США Линде МакМахон «предпринять все необходимые шаги», чтобы способствовать закрытию ведомства «и вернуть полномочия в сфере образования штатам».
Отмечается, что для закрытия министерства или передачи части его функций другим ведомствам потребуется 60 голосов «за» в сенате. WP отмечает, что это маловероятно, «учитывая, что республиканцы занимают 53 места».
Трамп заявлял, что уменьшение федерального участия в образовании является возвращением образования в ведение штатов, но, как пишет WP, образование уже давно находится в ведении штатов и местных органов власти, обеспечивающих свыше 90% финансирования и устанавливающих большинство правил. Указывается, что министерство не определяет учебную программу и не участвует в большинстве школьных мероприятий. По словам представителя Белого дома Харрисона Филдса, документ «расширит возможности родителей, штатов и сообществ, чтобы они могли взять ситуацию под контроль и улучшить результаты для всех учащихся». Предполагается, что низкие результаты тестов будут упомянуты в указе как обоснование для сокращения федеральной роли.
По информации издания, в указе также будет повторена директива администрации США о том, что «ни одна программа, продвигающая многообразие, равноправие и инклюзивность или «гендерную идеологию», не будет получать финансирование от министерства образования».
В начале марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп 6 марта может издать указ об упразднении министерства образования. Отмечалось, что разработка приказа велась с тех пор, как состоялась церемония его инаугурации.