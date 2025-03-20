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WP: Трамп подпишет указ о закрытии минобразования США 20 марта

Ведомости

Президент Дональд Трамп планирует подписать указ о закрытии министерства образования 20 марта, сообщает The Washington Post со ссылкой на Белый дом.

При этом, по словам представителей администрации, для закрытия министерства будет необходимо одобрение конгресса. По данным WP, в информационном бюллетене Белого дома, который будет обнародован 20 марта, сказано, что указ предписывает министру образования США Линде МакМахон «предпринять все необходимые шаги», чтобы способствовать закрытию ведомства «и вернуть полномочия в сфере образования штатам».

Отмечается, что для закрытия министерства или передачи части его функций другим ведомствам потребуется 60 голосов «за» в сенате. WP отмечает, что это маловероятно, «учитывая, что республиканцы занимают 53 места».

Трамп заявлял, что уменьшение федерального участия в образовании является возвращением образования в ведение штатов, но, как пишет WP, образование уже давно находится в ведении штатов и местных органов власти, обеспечивающих свыше 90% финансирования и устанавливающих большинство правил. Указывается, что министерство не определяет учебную программу и не участвует в большинстве школьных мероприятий. По словам представителя Белого дома Харрисона Филдса, документ «расширит возможности родителей, штатов и сообществ, чтобы они могли взять ситуацию под контроль и улучшить результаты для всех учащихся». Предполагается, что низкие результаты тестов будут упомянуты в указе как обоснование для сокращения федеральной роли.

По информации издания, в указе также будет повторена директива администрации США о том, что «ни одна программа, продвигающая многообразие, равноправие и инклюзивность или «гендерную идеологию», не будет получать финансирование от министерства образования».

В начале марта The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что Трамп 6 марта может издать указ об упразднении министерства образования. Отмечалось, что разработка приказа велась с тех пор, как состоялась церемония его инаугурации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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