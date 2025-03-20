WP: Трамп подпишет указ о закрытии минобразования США 20 марта

Трамп заявлял, что уменьшение федерального участия в образовании является возвращением образования в ведение штатов, но, как пишет WP, образование уже давно находится в ведении штатов и местных органов власти, обеспечивающих свыше 90% финансирования и устанавливающих большинство правил. Указывается, что министерство не определяет учебную программу и не участвует в большинстве школьных мероприятий. По словам представителя Белого дома Харрисона Филдса, документ «расширит возможности родителей, штатов и сообществ, чтобы они могли взять ситуацию под контроль и улучшить результаты для всех учащихся». Предполагается, что низкие результаты тестов будут упомянуты в указе как обоснование для сокращения федеральной роли.