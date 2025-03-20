Эрдоган не будет присутствовать на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе

3 марта, выступая перед послами на традиционном ужине ифтар в честь Рамадана, Эрдоган заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии как Москвы, так и Киева. По его словам, любые попытки урегулирования, исключающие одну из сторон, окажутся безрезультатными. Он также добавил, что прочный мир может быть установлен только на основе справедливого и достойного соглашения, достигнутого в ходе переговоров, в которых будут участвовать и Москва, и Киев.