Эрдоган не будет присутствовать на предстоящем саммите ЕС в Брюсселе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не будет присутствовать на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе 20 марта, сообщает газета Hurriyet.
По информации газеты, такое решение президент принял в связи с тем, что у Европы «нет ясности».
20 и 21 марта в Брюсселе пройдет саммит стран Евросоюза, сообщает Reuters. Ожидается, что основными темами для обсуждения станут конкурентоспособность экономики ЕС, следующий многолетний бюджет, оборона и конфликт на Украине.
3 марта, выступая перед послами на традиционном ужине ифтар в честь Рамадана, Эрдоган заявил, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при участии как Москвы, так и Киева. По его словам, любые попытки урегулирования, исключающие одну из сторон, окажутся безрезультатными. Он также добавил, что прочный мир может быть установлен только на основе справедливого и достойного соглашения, достигнутого в ходе переговоров, в которых будут участвовать и Москва, и Киев.
19 марта турецкие власти задержали главного политического оппонента действующего президента – мэра Стамбула и представителя оппозиционной левоцентристской Республиканской народной партии (CHP, 134 мандата в парламенте из 600) Экрема Имамоглу. Его обвиняют в руководстве преступной организацией и членстве в ней, вымогательстве, взяточничестве, незаконном получении персональных данных, фальсификации результатов тендера, а также в пособничестве РПК (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) – Рабочей партии Курдистана.
После задержания Имамоглу в Стамбуле прошли протесты. Акции проводят студенты возле Стамбульского университета, а также работники муниципалитета Шишли. Протестующие скандировали лозунги и требовали освобождения мэра.