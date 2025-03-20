Politico: некоторые страны ЕС рассчитывают избежать торговой войны с США
Американские 25%-ные пошлины вызвали раскол в ЕС, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники. Часть европейских стран выступает против введения ответных мер во избежание торговой войны с США.
«Торговая война Европы с Вашингтоном едва началась, но некоторые лидеры ЕС уже складывают оружие и бегут с поля боя, пытаясь спастись от тарифного натиска Дональда Трампа на своих экспортеров», – говорится в материале.
Против продолжения торговой эскалации выступают, в частности, Франция, Италия, Испания, Нидерланды и Ирландия. Все эти страны являются крупными экспортерами алкоголя в США. Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил пошлинами в 200% на все вина, шампанское и другую алкогольную продукцию, поставляемую из ЕС, в случае введения пошлин ЕС на продукцию США.
26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация в ближайшее время объявит о введении новых 25%-ных пошлин на импорт из ЕС, в том числе на автомобили. Трамп также обвинил Европу в недобросовестном отношении к США. 27 февраля ЕК сообщила, что ЕС намерен «немедленно и твердо» ответить на обещанные президентом США таможенные пошлины в 25%.
В начале марта Bloomberg писал, что американские пошлины могут стоить Европе 1,5% ВВП. Агентство отмечало, что европейская экономика слабее, чем была во время первого срока президента США Дональда Трампа, особенно в ее «ядре», где Франция и Германия отстают по темпам роста.