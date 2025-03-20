Украина сомневается в идее Трампа передать ЗАЭС под контроль США
Украинские эксперты по атомной энергетике отнеслись скептически к плану американского президента Дональда Трампа по передаче США временного контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает The New York Times. Они утверждают, что станции не могут быть приватизированы по украинскому законодательству.
19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога американский лидер обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.
18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Трампа. Центральной темой обсуждения были усилия по урегулированию украинского конфликта. Путин подчеркнул, что ключевым условием для решения конфликта на Украине мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.