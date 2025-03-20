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Украина сомневается в идее Трампа передать ЗАЭС под контроль США

Ведомости

Украинские эксперты по атомной энергетике отнеслись скептически к плану американского президента Дональда Трампа по передаче США временного контроля над Запорожской АЭС (ЗАЭС), сообщает The New York Times. Они утверждают, что станции не могут быть приватизированы по украинскому законодательству.

19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. В ходе диалога американский лидер обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским вопросы электроснабжения и АЭС. Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп заявил, что Соединенные Штаты смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.

18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Трампа. Центральной темой обсуждения были усилия по урегулированию украинского конфликта. Путин подчеркнул, что ключевым условием для решения конфликта на Украине мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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