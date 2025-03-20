Украина сомневается в идее Трампа передать ЗАЭС под контроль США

18 марта состоялся второй телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Трампа. Центральной темой обсуждения были усилия по урегулированию украинского конфликта. Путин подчеркнул, что ключевым условием для решения конфликта на Украине мирным путем является прекращение поставок иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву. Трамп, в свою очередь, предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.