США могут оказать большую помощь Украине в эксплуатации атомных станций
США могут оказать Украине в вопросе эксплуатации атомных электростанций, говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
Отмечается, что Трамп и Зеленский во время переговоров обсудили вопросы электроснабжения и АЭС Украины. В заявлении американских политиков отмечается, что Соединенные Штаты смогут обеспечить «лучшую защиту» этой инфраструктуры в случае, если американская сторона будет ей владеть.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США продолжат делиться разведданными для поддержки обороны Украины.
19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер подробно проинформировал коллегу о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах. Во время разговора Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также подтвердил свою готовность к полному прекращению огня.