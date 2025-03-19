США могут оказать большую помощь Украине в эксплуатации атомных станций

19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер подробно проинформировал коллегу о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах. Во время разговора Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также подтвердил свою готовность к полному прекращению огня.