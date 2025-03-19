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США могут оказать большую помощь Украине в эксплуатации атомных станций

Ведомости

США могут оказать Украине в вопросе эксплуатации атомных электростанций, говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника президента по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Отмечается, что Трамп и Зеленский во время переговоров обсудили вопросы электроснабжения и АЭС Украины. В заявлении американских политиков отмечается, что Соединенные Штаты смогут обеспечить «лучшую защиту» этой инфраструктуры в случае, если американская сторона будет ей владеть.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США продолжат делиться разведданными для поддержки обороны Украины.

19 марта Трамп и Зеленский провели телефонный разговор, в ходе которого американский лидер подробно проинформировал коллегу о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и о ключевых обсуждаемых вопросах. Во время разговора Зеленский запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Он также подтвердил свою готовность к полному прекращению огня.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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