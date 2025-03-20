Путин и Трамп обсуждали кандидатуры переговорщиков от России и США

«Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах», – уточнил Песков.