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Путин и Трамп обсуждали кандидатуры переговорщиков от России и США

Ведомости

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять Москву и Вашингтон на переговорах. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах», – уточнил Песков.

18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе меры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Президент РФ отметил, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Американский лидер предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.

После переговоров Белый дом выпустил заявление, в котором говорилось, что президенты России и США обсудили перспективы развития отношений между странами, подчеркнув, что их улучшение может привести к значительным возможностям для государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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