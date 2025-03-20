Путин и Трамп обсуждали кандидатуры переговорщиков от России и США
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсуждали, кто мог бы представлять Москву и Вашингтон на переговорах. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы рассчитываем, что переговоры будут на экспертном уровне продолжаться и продолжатся в ближайшие дни. Об этом речь шла, в том числе и президенты говорили о необходимости таких переговоров. Они говорили о том, кто мог бы представлять страны на таких переговорах», – уточнил Песков.
18 марта Путин и Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили в том числе меры по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Президент РФ отметил, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта является прекращение поставок военной помощи и разведывательной информации Киеву. Американский лидер предложил России и Украине отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней.
После переговоров Белый дом выпустил заявление, в котором говорилось, что президенты России и США обсудили перспективы развития отношений между странами, подчеркнув, что их улучшение может привести к значительным возможностям для государств.