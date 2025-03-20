Кремль не получал от Брюсселя сигналов о готовности к переговорам

Песков сообщил, что поступающие сигналы из Брюсселя и европейских столиц касаются, в первую очередь, планов по милитаризации Европы. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобная позиция явно диссонирует с настроем лидеров России и США, которые стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта. По мнению Пескова, Европа превратилась в «партию войны».