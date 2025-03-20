Кремль не получал от Брюсселя сигналов о готовности к переговорам
В Кремль не поступало прямых сигналов со стороны Европейского союза (ЕС) о готовности начать переговорный процесс, но из других источников они поступают ежедневно, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков сообщил, что поступающие сигналы из Брюсселя и европейских столиц касаются, в первую очередь, планов по милитаризации Европы. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что подобная позиция явно диссонирует с настроем лидеров России и США, которые стремятся к мирному урегулированию украинского конфликта. По мнению Пескова, Европа превратилась в «партию войны».
18 марта на полях конференции «Раисина диалог» министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что большинство европейских стран намерены продолжать поддержку боевых действий на Украине.
15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн встречу, участие в которой приняли около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. Стармер призвал мировых лидеров продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий, способствовать укреплению Украины и быть готовыми защищать любую сделку по урегулированию самостоятельно посредством «коалиции желающих».