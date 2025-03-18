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Сийярто: большинство стран ЕС хотят продолжить конфликт на Украине

Ведомости

Большинство европейских стран намерены продолжать поддержку боевых действий на Украине, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил на полях конференции «Раисина диалог».

«Я вижу, что большинство государств – членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать», – сказал он (цитата по ТАСС).

Сийярто рассчитывает, что, «по мере того как патриотические политические силы набирают силу в Европе, позиция за мир также наберет силу». Он также указал на роль президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, в которой приняли участие около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи Стармер призвал их продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий. Президент Франции Эммануэль Макрон также призывал продолжать поддержку Украины, при этом поддержал идею о перемирии и призвал «двигаться вперед» по вопросу урегулирования.

Ожидается, что днем 18 марта состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа. Стороны могут обсудить 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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