Сийярто: большинство стран ЕС хотят продолжить конфликт на Украине
Большинство европейских стран намерены продолжать поддержку боевых действий на Украине, считает министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Об этом он заявил на полях конференции «Раисина диалог».
«Я вижу, что большинство государств – членов ЕС и европейских институтов, Брюссель взяли на себя четкое обязательство продолжать», – сказал он (цитата по ТАСС).
Сийярто рассчитывает, что, «по мере того как патриотические политические силы набирают силу в Европе, позиция за мир также наберет силу». Он также указал на роль президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования российско-украинского конфликта.
15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, в которой приняли участие около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи Стармер призвал их продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий. Президент Франции Эммануэль Макрон также призывал продолжать поддержку Украины, при этом поддержал идею о перемирии и призвал «двигаться вперед» по вопросу урегулирования.
Ожидается, что днем 18 марта состоится телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Трампа. Стороны могут обсудить 30-дневное перемирие, предложенное Вашингтоном.