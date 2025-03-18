Сийярто: большинство стран ЕС хотят продолжить конфликт на Украине

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел онлайн-встречу по ситуации на Украине, в которой приняли участие около 25 мировых лидеров из Европы, Австралии, Канады и Новой Зеландии. В ходе встречи Стармер призвал их продолжать оказывать давление на Россию с целью добиться остановки боевых действий. Президент Франции Эммануэль Макрон также призывал продолжать поддержку Украины, при этом поддержал идею о перемирии и призвал «двигаться вперед» по вопросу урегулирования.