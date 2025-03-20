МИД РФ: новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне 28 февраля. В министерстве иностранных дел РФ пояснили, что нота была передана во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле. Там российскую сторону представлял как раз Дарчиев. Тогда он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.