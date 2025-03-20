МИД РФ: новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни
Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев направится в США в ближайшие дни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Дарчиев был назначен послом РФ в США 6 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне 28 февраля. В министерстве иностранных дел РФ пояснили, что нота была передана во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле. Там российскую сторону представлял как раз Дарчиев. Тогда он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.
О том, что Россия и США договорились о назначении послов, стало известно 18 февраля от министра иностранных дел России Сергея Лаврова после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Это было первое и самое срочное соглашение, которого удалось достичь.
Предыдущим послом России в США был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024 г.