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МИД РФ: новый российский посол отправится в Вашингтон в ближайшие дни

Ведомости

Назначенный российским послом в Вашингтоне Александр Дарчиев направится в США в ближайшие дни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Дарчиев был назначен послом РФ в США 6 марта. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

США передали России агреман на назначение Дарчиева российским послом в Вашингтоне 28 февраля. В министерстве иностранных дел РФ пояснили, что нота была передана во время консультаций между делегациями России и США в Стамбуле. Там российскую сторону представлял как раз Дарчиев. Тогда он занимал пост директора департамента Северной Атлантики МИД РФ.

О том, что Россия и США договорились о назначении послов, стало известно 18 февраля от министра иностранных дел России Сергея Лаврова после российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Это было первое и самое срочное соглашение, которого удалось достичь.

Предыдущим послом России в США был Анатолий Антонов, который завершил свою миссию и вернулся в Москву в октябре 2024 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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