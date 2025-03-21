WP: идея Трампа о контроле над ЗАЭС стала неожиданностью для властей Украины

Он указал, что вопрос о будущем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на переговорах будет ключевым. Это важно не только для Украины, но и для Евросоюза. Раньше украинская сторона продавала много электроэнергии объединению, заметил экс-замминистра.