WP: идея Трампа о контроле над ЗАЭС стала неожиданностью для властей Украины
Объекты атомной энергетики не обсуждались в контексте ресурсного соглашения США и Украины, поэтому предложение американского президента Дональда Трампа о контроле над украинскими электростанциями застало врасплох многих в Киеве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего замминистра энергетики Украины Алексея Рябчина.
Он указал, что вопрос о будущем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на переговорах будет ключевым. Это важно не только для Украины, но и для Евросоюза. Раньше украинская сторона продавала много электроэнергии объединению, заметил экс-замминистра.
Издание отмечает, что теоретически контроль США над ЗАЭС может принести пользу Украине, поскольку это позволило бы облегчить некоторые энергетические проблемы в стране.
О скептическом отношении украинских экспертов по атомной энергетике к плану Трампа по передаче США временного контроля над ЗАЭС, писала The New York Times 20 марта. Эксперты утверждали, что станции не могут быть приватизированы по законодательству Украины.
19 марта Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Президент Украины запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.