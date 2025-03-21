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WP: идея Трампа о контроле над ЗАЭС стала неожиданностью для властей Украины

Ведомости

Объекты атомной энергетики не обсуждались в контексте ресурсного соглашения США и Украины, поэтому предложение американского президента Дональда Трампа о контроле над украинскими электростанциями застало врасплох многих в Киеве. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего замминистра энергетики Украины Алексея Рябчина.

Он указал, что вопрос о будущем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на переговорах будет ключевым. Это важно не только для Украины, но и для Евросоюза. Раньше украинская сторона продавала много электроэнергии объединению, заметил экс-замминистра.

Издание отмечает, что теоретически контроль США над ЗАЭС может принести пользу Украине, поскольку это позволило бы облегчить некоторые энергетические проблемы в стране.

О скептическом отношении украинских экспертов по атомной энергетике к плану Трампа по передаче США временного контроля над ЗАЭС, писала The New York Times 20 марта. Эксперты утверждали, что станции не могут быть приватизированы по законодательству Украины.

19 марта Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Стороны обсудили вопросы электроснабжения и АЭС. Президент Украины запросил у США дополнительные системы противовоздушной обороны. Трамп указал, что США смогут обеспечить лучшую защиту структуре, если будут владеть украинскими электростанциями.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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