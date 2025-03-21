Песков: отношения между Россией и Арменией никогда не прерывались
Отношения между Россией и Арменией никогда не прерывались и не могут прерваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Песков подчеркнул, что Армения является дружественной для России страной. Государства многое объединяет как в двустороннем плане, так и в историческом и культурном, а также в плане совместного участия в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС).
Он также отметил, что российская сторона удовлетворена отношением Армении к перспективам двусторонних отношений и готова всемерно их развивать.
20 марта армянская газета «Грапарак» со ссылкой на источники писала о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил ведомствам восстановить взаимодействие с российскими коллегами и «активно участвовать в совместных мероприятиях».
14 марта президент РФ Владимир Путин и Пашинян провели телефонный разговор. В ходе разговора Пашинян сообщил Путину о согласовании текста проекта соглашения о мире и межгосударственных отношениях с Азербайджаном. Переговоры относительно текста проекта завершились, проинформировал Пашинян российского президента. Сообщалось также, что они обсудили другие вопросы, касающиеся региональных и двусторонних отношений.