ВС России нанесли 13 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России нанесли 13 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины с 15 по 21 марта. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Атаки были совершены высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Посредством ударов были поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.
18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого российский лидер поддержал предложение своего американского коллеги о 30-дневном взаимном отказе РФ и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал военным соответствующую команду. На следующий день, 19 марта, Киев атаковал тремя беспилотниками объект на Кубани, сообщали в Минобороны.
Кроме того, 20 марта, согласно версии следствия, украинские военные, незаконно вторгшиеся на территорию России, подорвали газораспределительную станцию «Суджа», объект получил существенные повреждения. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.