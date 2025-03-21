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Путин поручил создать в РФ единую систему идентификации БПЛА в реальном времени

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил создать в РФ единую систему идентификации беспилотников с определением их принадлежности в реальном времени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Также Путин поручил обеспечить установление нового класса воздушного пространства РФ, предусмотрев применение упрощенного порядка его использования для полетов БПЛА.

По мнению президента, требуется принять меры и для разработки и создания самих беспилотников. Для этого нужно утвердить программы, предусматривающие создание производственных линий полного цикла для производителей БПЛА. А в Самарской области рассмотрят вопрос о формировании центра по развитию беспилотной авиации.

«Правительству поручено обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 г. технологического лидерства в ней», – пояснили в Кремле.

Еще в июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации РФ до 2030 г. В этом документе обозначены пять ключевых направлений. Первое касается запуска серийного производства отечественных БАС. Второе – о создании крупных производственных хабов. В остальных речь идет о строительства аэродромов и дронопортов, стимулировании спроса на БПЛА и подготовке профильных специалистов.

7 марта стало известно, что Минэкономразвития «предварительно поддерживает» установление «комплексного» экспериментального правового режима (ЭПР) по беспилотной авиации. Такую концепцию на замену региональным экспериментам предложили участники отрасли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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