Путин поручил создать в РФ единую систему идентификации БПЛА в реальном времени
Президент России Владимир Путин поручил создать в РФ единую систему идентификации беспилотников с определением их принадлежности в реальном времени. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также Путин поручил обеспечить установление нового класса воздушного пространства РФ, предусмотрев применение упрощенного порядка его использования для полетов БПЛА.
По мнению президента, требуется принять меры и для разработки и создания самих беспилотников. Для этого нужно утвердить программы, предусматривающие создание производственных линий полного цикла для производителей БПЛА. А в Самарской области рассмотрят вопрос о формировании центра по развитию беспилотной авиации.
«Правительству поручено обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 г. технологического лидерства в ней», – пояснили в Кремле.
Еще в июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации РФ до 2030 г. В этом документе обозначены пять ключевых направлений. Первое касается запуска серийного производства отечественных БАС. Второе – о создании крупных производственных хабов. В остальных речь идет о строительства аэродромов и дронопортов, стимулировании спроса на БПЛА и подготовке профильных специалистов.
7 марта стало известно, что Минэкономразвития «предварительно поддерживает» установление «комплексного» экспериментального правового режима (ЭПР) по беспилотной авиации. Такую концепцию на замену региональным экспериментам предложили участники отрасли.