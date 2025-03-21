Путин поручил создать в РФ единую систему идентификации БПЛА в реальном времени

Еще в июне 2023 г. правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации РФ до 2030 г. В этом документе обозначены пять ключевых направлений. Первое касается запуска серийного производства отечественных БАС. Второе – о создании крупных производственных хабов. В остальных речь идет о строительства аэродромов и дронопортов, стимулировании спроса на БПЛА и подготовке профильных специалистов.