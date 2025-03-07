Минэк готов рассмотреть идею федерального эксперимента по дронам

Минэк готов рассмотреть идею федерального эксперимента по дронамРанее такую концепцию на замену региональным экспериментам предложили участники отрасли беспилотия
Минэкономразвития «предварительно поддерживает» установление «комплексного» экспериментального правового режима (ЭПР) по беспилотной авиации, сообщил «Ведомостям» директор департамента развития цифровой экономики министерства Владимир Волошин. По его словам, вопрос установления такого ЭПР «неоднократно обсуждался с отраслевым сообществом». Волошин назвал идею «интересным подходом». «Мы ожидаем поступления инициативного предложения в установленном порядке для его предметного рассмотрения, – сообщил он. – Готовы оказать содействие при разработке концепции данного ЭПР».
О том, что крупнейшая отраслевая ассоциация в сфере беспилотия «Аэронекст» разрабатывает параметры единого федерального ЭПР в области беспилотных авиационных систем (БАС), заявил генеральный директор «Аэронекста» Глеб Бабинцев в ходе круглого стола «Правовое регулирование функционирования беспилотных транспортных средств» 25 февраля в Совфеде. Мероприятие проводилось при участии Минэкономразвития. Бабинцев уточнил «Ведомостям», что внести соответствующее предложение в правительство планируется в июле 2025 г.