Минэк готов рассмотреть идею федерального эксперимента по дронам

О том, что крупнейшая отраслевая ассоциация в сфере беспилотия «Аэронекст» разрабатывает параметры единого федерального ЭПР в области беспилотных авиационных систем (БАС), заявил генеральный директор «Аэронекста» Глеб Бабинцев в ходе круглого стола «Правовое регулирование функционирования беспилотных транспортных средств» 25 февраля в Совфеде. Мероприятие проводилось при участии Минэкономразвития. Бабинцев уточнил «Ведомостям», что внести соответствующее предложение в правительство планируется в июле 2025 г.