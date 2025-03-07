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Минэк готов рассмотреть идею федерального эксперимента по дронам

Ранее такую концепцию на замену региональным экспериментам предложили участники отрасли беспилотия
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Минэкономразвития «предварительно поддерживает» установление «комплексного» экспериментального правового режима (ЭПР) по беспилотной авиации, сообщил «Ведомостям» директор департамента развития цифровой экономики министерства Владимир Волошин. По его словам, вопрос установления такого ЭПР «неоднократно обсуждался с отраслевым сообществом». Волошин назвал идею «интересным подходом». «Мы ожидаем поступления инициативного предложения в установленном порядке для его предметного рассмотрения, – сообщил он. – Готовы оказать содействие при разработке концепции данного ЭПР».

О том, что крупнейшая отраслевая ассоциация в сфере беспилотия «Аэронекст» разрабатывает параметры единого федерального ЭПР в области беспилотных авиационных систем (БАС), заявил генеральный директор «Аэронекста» Глеб Бабинцев в ходе круглого стола «Правовое регулирование функционирования беспилотных транспортных средств» 25 февраля в Совфеде. Мероприятие проводилось при участии Минэкономразвития. Бабинцев уточнил «Ведомостям», что внести соответствующее предложение в правительство планируется в июле 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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