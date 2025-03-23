Вулин: среди протестующих в Сербии нет выступающих за диалог
Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что власти страны предлагают протестующим вузам начать переговоры, однако на той стороне нет никого, кто готов к диалогу. Об этом пишут «РИА Новости».
Он отметил, что правительство неоднократно предлагало факультетам и вузам обсудить ситуацию, но ректор Белградского университета, например, заявил, что не уполномочен вести переговоры. Таким образом, по словам Вулина, остается неясным, с кем именно вести дискуссию, поскольку среди протестующих отсутствуют люди, заинтересованные в конструктивном обсуждении.
По его мнению, протестующие больше сосредоточены на соревновании, кто дольше продержится в протесте и кто найдет более веские причины для его продолжения. Вулин считает, что, если бы протесты были основаны на рациональных и аргументированных требованиях, диалог давно бы состоялся и стороны уже искали бы или даже нашли решения. Однако, по его словам, в текущей ситуации отсутствует стремление к поиску решений.
Акции студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 г., в результате которого погибли 16 человек. Несмотря на призывы властей начать диалог, они остаются без ответа. Правительство убеждено, что цель протестующих – свержение действующей власти, включая президента, а их действия координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.
15 марта в Белграде состоялась самая массовая протестная акция против политики президента Сербии Александра Вучича. По данным МВД страны, в ней участвовали около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.