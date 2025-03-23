Вулин: среди протестующих в Сербии нет выступающих за диалог

По его мнению, протестующие больше сосредоточены на соревновании, кто дольше продержится в протесте и кто найдет более веские причины для его продолжения. Вулин считает, что, если бы протесты были основаны на рациональных и аргументированных требованиях, диалог давно бы состоялся и стороны уже искали бы или даже нашли решения. Однако, по его словам, в текущей ситуации отсутствует стремление к поиску решений.