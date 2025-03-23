Газета
Телеграм
/ Политика

Вулин: среди протестующих в Сербии нет выступающих за диалог

Ведомости

Вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что власти страны предлагают протестующим вузам начать переговоры, однако на той стороне нет никого, кто готов к диалогу. Об этом пишут «РИА Новости».

Он отметил, что правительство неоднократно предлагало факультетам и вузам обсудить ситуацию, но ректор Белградского университета, например, заявил, что не уполномочен вести переговоры. Таким образом, по словам Вулина, остается неясным, с кем именно вести дискуссию, поскольку среди протестующих отсутствуют люди, заинтересованные в конструктивном обсуждении.

По его мнению, протестующие больше сосредоточены на соревновании, кто дольше продержится в протесте и кто найдет более веские причины для его продолжения. Вулин считает, что, если бы протесты были основаны на рациональных и аргументированных требованиях, диалог давно бы состоялся и стороны уже искали бы или даже нашли решения. Однако, по его словам, в текущей ситуации отсутствует стремление к поиску решений.

Акции студентов и оппозиции проходят в Сербии с ноября 2024 г. Их спровоцировало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 г., в результате которого погибли 16 человек. Несмотря на призывы властей начать диалог, они остаются без ответа. Правительство убеждено, что цель протестующих – свержение действующей власти, включая президента, а их действия координируются через финансируемые Западом СМИ и организации.

15 марта в Белграде состоялась самая массовая протестная акция против политики президента Сербии Александра Вучича. По данным МВД страны, в ней участвовали около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных