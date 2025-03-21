Число погибших из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде выросло до 16
Количество погибших в результате обрушения козырька крыши вокзала в Нови-Саде увеличилось до 16 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Военно-медицинскую академию Сербии.
Там уточнили, что 21 марта умер пациент 2006 г. рождения, который получил тяжелую травму при падении навеса в Нови-Саде. Пострадавший 29 января поступил в Военно-медицинскую академию после лечения в клиническом центре Воеводины, но скончался от сложных травм и вызванных ими осложнений, несмотря на все принятые меры лечения.
Обрушение козырька на вокзале в Нови-Саде произошло в ноябре 2024 г. всего спустя пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. После этого в Сербии начались масштабные протесты. Митингующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в конце января 2025 г. подал в отставку.
15 марта в Белграде состоялась самая массовая протестная акция против политики президента Сербии Александра Вучича. По данным МВД страны, в ней участвовали около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000.