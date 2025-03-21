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Число погибших из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде выросло до 16

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Количество погибших в результате обрушения козырька крыши вокзала в Нови-Саде увеличилось до 16 человек. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Военно-медицинскую академию Сербии.

Там уточнили, что 21 марта умер пациент 2006 г. рождения, который получил тяжелую травму при падении навеса в Нови-Саде. Пострадавший 29 января поступил в Военно-медицинскую академию после лечения в клиническом центре Воеводины, но скончался от сложных травм и вызванных ими осложнений, несмотря на все принятые меры лечения.

Обрушение козырька на вокзале в Нови-Саде произошло в ноябре 2024 г. всего спустя пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. После этого в Сербии начались масштабные протесты. Митингующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в конце января 2025 г. подал в отставку.

15 марта в Белграде состоялась самая массовая протестная акция против политики президента Сербии Александра Вучича. По данным МВД страны, в ней участвовали около 107 000 человек, неправительственные организации насчитывали до 325 000. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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