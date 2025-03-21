Число погибших из-за обрушения козырька на вокзале в Нови-Саде выросло до 16

Обрушение козырька на вокзале в Нови-Саде произошло в ноябре 2024 г. всего спустя пять месяцев после его реконструкции китайскими подрядчиками. Инцидент привел к гибели 15 человек, включая детей. После этого в Сербии начались масштабные протесты. Митингующие выступают против коррупции во власти. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич в конце января 2025 г. подал в отставку.