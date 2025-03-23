Вучич подтвердил стремление к развитию отношений с Россией
Президент Сербии Александр Вучич в ходе переговоров с заместителем главы администрации президента РФ Максимом Орешкиным подтвердил приверженность своей страны укреплению связей с Россией. Об этом сообщает ТАСС.
Вучич добавил, что стороны обменялись мнениями о сотрудничестве в энергетике, торговле и других направлениях.
В рамках визита в Сербию Орешкин также встретился с ответственным за международное экономическое сотрудничество, министром Ненадом Поповичем. Кроме того, он возложил цветы к мемориалам солдат Первой и Второй мировых войн в Парке освободителей Белграда и посетил футбольный матч между ЦСКА и «Партизаном», прошедший в Белграде 22 марта.
22 марта Орешкин сообщил, что в рамках ожидаемого визита Вучича в Москву 9 мая запланированы его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. 15 марта Кремль сообщил, что Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также лидеры Таджикистана и Азербайджана Эмомали Рахмон и Ильхам Алиев договорились встретиться 9 мая в Москве во время торжественных мероприятий, посвященных 80-летию Победы.
О намерении прибыть в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне уже заявили Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, приглашены также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент Венесуэлы Николас Мадуро и лидеры других стран. 13 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Путин был бы рад видеть на параде 9 мая в Москве американского лидера Дональда Трампа.