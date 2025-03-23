Вучич подтвердил стремление к развитию отношений с Россией

В рамках визита в Сербию Орешкин также встретился с ответственным за международное экономическое сотрудничество, министром Ненадом Поповичем. Кроме того, он возложил цветы к мемориалам солдат Первой и Второй мировых войн в Парке освободителей Белграда и посетил футбольный матч между ЦСКА и «Партизаном», прошедший в Белграде 22 марта.