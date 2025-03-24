В Кремле подтвердили передачу Путиным портрета Трампу
Подарок президента России Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу в виде портрета последнего был личным. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать, если сам президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать. Но пока я не хотел бы какую-то информацию здесь давать», – уточнил Песков.
22 марта спецпосланник президента США Стивен Уиткофф сообщил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что передал Трампу его портрет, заказанный у ведущего российского художника, в подарок от Путина.
Встреча Путина и Уиткоффа прошла 13 марта в закрытом режиме. Спецпосланник президента США представил российской стороне дополнительные данные о переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, которые состоялись 10 марта. Через Уиткоффа президент РФ также передал Трампу дополнительные сигналы, говорили в Кремле.