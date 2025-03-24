В Кремле подтвердили передачу Путиным портрета Трампу

«В связи с тем, что подарок личный, мы не хотели бы какую-то дополнительную информацию давать, если сам президент не посчитает целесообразным сам об этом когда-то рассказать. Но пока я не хотел бы какую-то информацию здесь давать», – уточнил Песков.