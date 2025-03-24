В Белоруссии начали проверку боеготовности армии

20 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они общались около часа. Путин поделился с Лукашенко подробностями своей беседы с главой США Дональдом Трампом, состоявшейся 18 марта, в том числе по тематике украинского конфликта. Также обсуждался график предстоящих контактов и совместных мероприятий.