В Белоруссии начали проверку боеготовности армии
В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко стартовала проверка боеготовности вооруженных сил с участием авиации. Об этом сообщили в минобороны республики.
Личному составу одной из воинских частей предстоит подготовить технику и вооружение к выполнению учебно-боевых задач. В дальнейшем военные подразделения проведут мероприятия по инженерному оборудованию позиций, маскировке, организации охраны и обороны в назначенном районе, а также выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения.
«Для создания обстановки, приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов, спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БПЛА, а также авиации», – поясняется в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, в ходе проверки боеготовности ожидается передвижение военной техники, что может привести к временным ограничениям на дорогах для гражданского транспорта.
20 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они общались около часа. Путин поделился с Лукашенко подробностями своей беседы с главой США Дональдом Трампом, состоявшейся 18 марта, в том числе по тематике украинского конфликта. Также обсуждался график предстоящих контактов и совместных мероприятий.