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В Белоруссии начали проверку боеготовности армии

Ведомости

В Белоруссии по поручению президента Александра Лукашенко стартовала проверка боеготовности вооруженных сил с участием авиации. Об этом сообщили в минобороны республики.

Личному составу одной из воинских частей предстоит подготовить технику и вооружение к выполнению учебно-боевых задач. В дальнейшем военные подразделения проведут мероприятия по инженерному оборудованию позиций, маскировке, организации охраны и обороны в назначенном районе, а также выполнят контрольные стрельбы из штатного вооружения.

«Для создания обстановки, приближенной к боевой с учетом опыта современных военных конфликтов, спланировано задействование как ударных, так и разведывательных БПЛА, а также авиации», – поясняется в Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в ходе проверки боеготовности ожидается передвижение военной техники, что может привести к временным ограничениям на дорогах для гражданского транспорта.

20 марта состоялся телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером Белоруссии Александром Лукашенко. Они общались около часа. Путин поделился с Лукашенко подробностями своей беседы с главой США Дональдом Трампом, состоявшейся 18 марта, в том числе по тематике украинского конфликта. Также обсуждался график предстоящих контактов и совместных мероприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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