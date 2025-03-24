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Делегации РФ и США в рамках переговоров в Эр-Рияде вновь ушли на перерыв

Ведомости

На переговорах в саудовской столице Эр-Рияде делегации РФ и США ушли на второй перерыв, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом переговоров.

Без учета первого перерыва в общей сложности переговоры продолжаются почти шесть часов.

24 марта в Эр-Рияде начались очередные переговоры по урегулированию украинского конфликта между Россией и США. Делегации уже уходили на перерыв после трех часов консультаций.

С российской стороны делегацию возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Известно, что встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где идут переговоры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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