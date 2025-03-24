Делегации РФ и США в рамках переговоров в Эр-Рияде вновь ушли на перерыв
На переговорах в саудовской столице Эр-Рияде делегации РФ и США ушли на второй перерыв, сообщил «РИА Новости» источник, знакомый с ходом переговоров.
Без учета первого перерыва в общей сложности переговоры продолжаются почти шесть часов.
С российской стороны делегацию возглавили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
Известно, что встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где идут переговоры.