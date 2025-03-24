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Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде ушли на перерыв

Ведомости

На переговорах РФ и США в саудовской столице Эр-Рияде объявили перерыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.

Консультации продолжались около трех часов, после чего стороны решили сделать паузу, но намерены возобновить обсуждение после перерыва. Встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где ведутся переговоры.

Диалог между делегациями стартовал утром 24 марта. Российскую сторону на встрече представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что это действительно опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией. До этого Келлог заявлял, что в Саудовской Аравии могут состояться «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом. Предполагалось, что участники будут находиться в отдельных помещениях, а посредником в передаче предложений может выступить Вашингтон. Келлог охарактеризовал этот формат как «челночную дипломатию».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта в ходе брифинга отметил, что России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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