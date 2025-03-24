Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде ушли на перерыв
На переговорах РФ и США в саудовской столице Эр-Рияде объявили перерыв. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российской делегации.
Консультации продолжались около трех часов, после чего стороны решили сделать паузу, но намерены возобновить обсуждение после перерыва. Встреча проходит в закрытом формате, журналистов попросили покинуть территорию отеля The Ritz-Carlton, где ведутся переговоры.
Диалог между делегациями стартовал утром 24 марта. Российскую сторону на встрече представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что это действительно опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию Госдепа Майкл Энтон, а также помощники специального посланника по Украине Кита Келлога и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.
23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией. До этого Келлог заявлял, что в Саудовской Аравии могут состояться «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом. Предполагалось, что участники будут находиться в отдельных помещениях, а посредником в передаче предложений может выступить Вашингтон. Келлог охарактеризовал этот формат как «челночную дипломатию».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта в ходе брифинга отметил, что России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта.