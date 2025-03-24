Делегации РФ и США на переговорах в Эр-Рияде ушли на перерыв

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией. До этого Келлог заявлял, что в Саудовской Аравии могут состояться «непрямые переговоры» между Москвой и Киевом. Предполагалось, что участники будут находиться в отдельных помещениях, а посредником в передаче предложений может выступить Вашингтон. Келлог охарактеризовал этот формат как «челночную дипломатию».