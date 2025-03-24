Вэнс поддержал Уиткоффа после его слов о принадлежности новых регионов РФ
Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично поддержал спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что ключевым вопросом конфликта на Украине являются Крым, Донбасс, Луганск и еще два русскоязычных региона, в которых, по его словам, «прошли референдумы и подавляющее большинство высказалось за присоединение к России».
«Стив Уиткофф – отличный парень, делающий невероятную работу. Люди, которые его критикуют, злятся, что он преуспевает там, где они терпели неудачу 40 лет», – написал Вэнс в своем аккаунте в X.
Украинское интернет-издание «Страна» отмечает, что после высказывания Уиткоффа в Верховной раде потребовали убрать его из переговоров по Украине, обвинив в распространении «российской пропаганды».
Ранее спецпосланник США по Ближнему Востоку заявил, что президент РФ Владимир Путин не стремится захватывать Европу, российский лидер, по его мнению, хочет мира. Путин хочет положить конец российско-украинскому конфликту, считает спецпосланник президента США.