Вэнс поддержал Уиткоффа после его слов о принадлежности новых регионов РФ

Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично поддержал спецпосланника США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, который ранее в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что ключевым вопросом конфликта на Украине являются Крым, Донбасс, Луганск и еще два русскоязычных региона, в которых, по его словам, «прошли референдумы и подавляющее большинство высказалось за присоединение к России».