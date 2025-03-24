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Дмитриев выразил надежду на принятие РФ и США новых мирных инициатив

Ведомости

Вслед за 30-дневным прекращением огня по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной в ближайшее время будут согласованы другие мирные инициативы, написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Таким образом Дмитриев ответил на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором тот поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после его резонансного интервью.

«Совершенно верно! Третьей мировой войны удалось избежать», – написал Дмитриев.

Ранее Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ключевым вопросом украинского конфликта являются подконтрольные России территории, в которых «прошли референдумы, где подавляющее большинство проголосовало за присоединение к России». Украинские СМИ сообщали, что после этого высказывания спецпосланника президента США в Верховной раде потребовали его отстранения от переговоров по украинскому кризису, обвинив Уиткоффа в распространении «российской пропаганды».

18 марта в то время, когда президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проводили телефонный разговор, Дмитриев написал в социальной сети X, что под руководством лидеров РФ и США мир стал намного безопаснее.

Дмитриев принимал участие во встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда он охарактеризовал переговоры как позитивные и уважительные. Сообщалось, что в ходе разговора стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений, а также договорились о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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