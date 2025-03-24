Дмитриев выразил надежду на принятие РФ и США новых мирных инициатив

Ранее Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ключевым вопросом украинского конфликта являются подконтрольные России территории, в которых «прошли референдумы, где подавляющее большинство проголосовало за присоединение к России». Украинские СМИ сообщали, что после этого высказывания спецпосланника президента США в Верховной раде потребовали его отстранения от переговоров по украинскому кризису, обвинив Уиткоффа в распространении «российской пропаганды».