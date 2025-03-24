Дмитриев выразил надежду на принятие РФ и США новых мирных инициатив
Вслед за 30-дневным прекращением огня по объектам энергетической инфраструктуры между Россией и Украиной в ближайшее время будут согласованы другие мирные инициативы, написал гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.
Таким образом Дмитриев ответил на пост вице-президента США Джей Ди Вэнса, в котором тот поддержал спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа после его резонансного интервью.
«Совершенно верно! Третьей мировой войны удалось избежать», – написал Дмитриев.
Ранее Уиткофф в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что ключевым вопросом украинского конфликта являются подконтрольные России территории, в которых «прошли референдумы, где подавляющее большинство проголосовало за присоединение к России». Украинские СМИ сообщали, что после этого высказывания спецпосланника президента США в Верховной раде потребовали его отстранения от переговоров по украинскому кризису, обвинив Уиткоффа в распространении «российской пропаганды».
18 марта в то время, когда президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп проводили телефонный разговор, Дмитриев написал в социальной сети X, что под руководством лидеров РФ и США мир стал намного безопаснее.
Дмитриев принимал участие во встрече российской и американской делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Тогда он охарактеризовал переговоры как позитивные и уважительные. Сообщалось, что в ходе разговора стороны обсудили перспективы нормализации двусторонних отношений, а также договорились о совместной работе по урегулированию конфликта вокруг Украины.